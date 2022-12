Gran Hermano: la sorpresiva reacción del octavo eliminado del juego

Luego Santiago del Moro habló con los nominados, y les preguntó cómo se sentían. La primera en responder fue Romina, que aseguró: “Estoy nerviosa, me costó dormirme, pero tengo mucha fe de seguir, con ganas de quedarme. A veces me cuesta porque tengo tres hijas, la que es mamá sabe, pero lo hago por ellas y por mí. Son mi motor y me dan toda la fuerza para continuar”.