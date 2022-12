Escándalo de corrupción en el Parlamento Europeo

La fiscalía no identificó a otros detenidos, pero trascendió que sería su pareja, el ex eurolegislador socialista italiano Pier-Antonio Panzeri, quien ocupó un escaño en el Parlamento Europeo entre 2004 y 2019; el recién elegido presidente de la Confederación Internacional de Sindicatos, Luva Visentini, y un lobista de quien no se conoce el nombre.