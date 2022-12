El costo de la desconfianza

Enriquecimiento

Este sistema consolidado de funcionamiento de la política termina enriqueciendo a la dirigencia que, paradójicamente, tiene como premisa central vencer a la pobreza. Los gastos que quedaron en la servilleta del bar confirman que un legislador no podría afrontarlo con la dieta que es lo poco que suele transparentarse desde los ámbitos públicos. Los números que sostienen la política no logran salir a la superficie, aún cuando hay proyectos de ley de acceso a la información. Precisamente, es de eso de lo que no se habla, no sólo en Tucumán, sino a nivel nacional. Cristina se ensaña con sus juzgadores, se enoja con la oposición, pero evita explicar cómo muchos de los que estuvieron a su alrededor (secretarios privados, secretarios de Estado y hasta familiares) han hecho fortunas incalculables que hacen sospechar de corrupción porque no tienen explicación.