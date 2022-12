Dónde actuar para subir los salarios

Dos observaciones finales. Una, que simplemente subir sueldos por decreto o por ley no sirve. Nadie pagaría más de lo que el trabajador aporta a la empresa. De lo contrario, ésta terminará cerrando. La otra, que los planes sociales alivian la pobreza pero en realidad la esconden. Si no fuera por ellos alcanzaría al 50 y no al 43 por ciento de las personas, y la indigencia al 20 y no al ocho por ciento. Los planes no sirven porque no representan un ingreso autosustentable, además del daño que su crecimiento hace a la economía de la que se toma el dinero para pagarlos y la pérdida de dignidad para la persona que lo recibe como ingreso permanente. De manera indirecta se le dice que no sirve para la vida económica y se lo hace dependiente del funcionario encargado de la distribución.