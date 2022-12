Disfrutar de Tafí del Valle: un sueño hecho realidad

Deben resaltarse las diferencias entre la propiedad fraccionaria y el tiempo compartido, a fin de no confundir ambos conceptos. “En el caso de propiedad fraccionaria, como su nombre lo indica, lo que se adquiere es la propiedad del inmueble en condominio; en cambio, en el tiempo compartido no se adquiere propiedad, sino solo uso y goce; la propiedad fraccionaria permite a cada uno de los copropietarios utilizar la vivienda una determinada cantidad de días -tanto en temporada alta como en temporada baja- o prestarla o rentarla, mientras que en el tiempo compartido si no se disfruta personalmente del bien ese tiempo se pierde; finalmente, la propiedad fraccionaria es transmisible por causa de muerte, en tanto el tiempo compartido no se hereda”, explicó Lairana y destacó: “una forma innovadora de adquirir una casa en condominio, compartir gastos y disfrutar de un destino turístico de alto crecimiento”.