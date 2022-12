Afrontemos el desafío de los temas tabúes

La palabra es materia prima del periodismo. Su devaluación notoria exime de explicaciones respecto de la crisis de confianza que nos afecta. La han devaluado quienes nos gobiernan y no pocos entre quienes pretenden gobernarnos en su lugar. Despojar a la política de sus disfraces y máscaras impondrá esfuerzos ingentes. El espacio público argentino está plagado de emuladores de Gianni Infantino, el abogado suizo-italiano que preside la FIFA. Hombre sensible al resultado cuantitativo de las métricas: al oírlo, se diría que lo programaron como se programa un algoritmo. “Hoy me siento qatarí –dijo Infantino, en Doha, en paroxismo transformista–. Hoy me siento como un árabe. Hoy me siento africano. Hoy me siento discapacitado. Hoy me siento un trabajador inmigrante. Hoy me siento gay…”. Se expuso al riesgo, evaluó un periodista inglés bastante audaz, de que algún escéptico forcejeara con la custodia en el afán de verificar al rojo vivo la fiabilidad de las aserciones.