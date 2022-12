Trilce de César Vallejo, cien años de otros mundos

El poema XXIII es uno de los grandes textos que se han escrito sobre la madre: “Tahona estuosa de aquellos mis bizcochos /Pura yema infantil innumerable, madre”. Hay una desesperación por la unidad, nostalgia por el desencuentro íntimo. Julio Ortega considera que el poema LXXVII puede ser leído como poética central. La poesía como lluvia dentro de una tempestad, el agua surgiendo del fuego es acción que la poesía se propone íntimamente.” La poesía al tiempo que vence las contradicciones las hace esenciales a sí misma. Hay una armonía escrita con minúsculas. Si la ruptura del idealismo conectaba Los Heraldos negros a Trilce, este descubrimiento del absurdo de la experiencia se relaciona con Poemas Humanos. Vallejo asume la orfandad como medida de lo humano. Vallejo duda constantemente del lenguaje, desequilibra las estructuras. En el poema XXVIII la voz poética adopta un tono desgarrado que se manifiesta por pérdida del hogar propio: “Cómo iba yo a almorzar. Cómo me iba a servir/de tales platos distantes esas cosas, /cuando habrase quebrado el propio hogar, /cuando no asoma ni madre a los labios. /Cómo iba yo a almorzar nonada”. Con Trilce el poeta funda la poética moderna hispanoamericana y nos propone a una lectura radical del hombre. En un poema llamado Trilce afirma: “Hay un lugar que yo me sé /en este mundo, nada menos, /adonde nunca llegaremos”.