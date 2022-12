El crecimiento económico no sería suficiente para recortar la pobreza

Con el crecimiento económico confirmado entre 2021 y este año, más es el esperado para 2023, se reducirían los niveles de pobreza generados por la pandemia, pero aún no se volvería a los niveles de 2017, es decir, que no se recortará el crecimiento de la pobreza que hubo en 2018 y 2019. Así lo indica un documento elaborado por el Instituto de Estadística de los Trabajadores (IET) del Centro para la Concertación y el Desarrollo (CCD) y la Universidad Metropolitana para Educación y el Trabajo (UMET). Se trata del Estimador Mensual de Pobreza y Estructura de Segmentación Social correspondiente a noviembre. “Con los resultados obtenidos a través de este informe, vemos que las condiciones de crecimiento aún son insuficientes para avanzar en la integración social y garantizar que todas las ciudadanas y ciudadanos puedan cubrir sus necesidades básicas”, afirmó el director general de CCD, Nicolás Trotta. El ex ministro de Educación de la Nación agregó que es absolutamente prioritario destinar todo el trabajo y los esfuerzos a reducir la pobreza, “para lo cual es condición necesaria pero no suficiente que la economía crezca sostenidamente. Se necesita una mejor distribución de recursos con una concepción federal de país y que el foco esté puesto en recuperar los sueldos de los trabajadores y trabajadoras conteniendo la inflación”.