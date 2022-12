Croacia eliminó a Brasil por penales en una increíble definición

Diferente fue el comienzo de la segunda. Brasil salió con todo, mucho más agresivo y punzante, pero se encontró con un gigantesco Livakovic cada vez que apuntó al arco. El 1 sacó todo, pero todo lo que le tiraron. Lo intentaron Neymar y Vinicius primero, luego Lucas Paquetá dos veces, también Richarlison (que estuvo desconocido) y Antony, pero no hubo caso. El guardián croata estuvo rápido de reflejos para responder cada vez que los centrales no pudieron, y siempre ubicado en el lugar correcto. Si Brasil no lo ganó antes del alargue fue mérito de él en un 90%. Croacia no pudo sostener la pelota más que unos pocos segundos por la asfixiante presión brasileña, y ni las tenencias de Luka Modric pudieron sacarlo de ese "modo aguante".