Presentaron un amparo contra la SAT por mal servicio en barrio El Bosque

Por su parte, Canelada explicó que el amparo solicita a la Justicia que intervenga para ordenar a la SAT que solucione estos problemas. "Venimos a exigir que la SAT haga las obras necesarias para que las cloacas no exploten en las casas de los vecinos, que no haya ríos de desechos en las calles y que en las casas se pueda abrir las canillas y salga agua. ¿Es mucho pedir esto en el año 2022? Deberían ponerse colorados. Los vecinos ya fueron a la SAT, ya fueron al Ersept, pero esta empresa sigue mirando la costado. No queremos más dilaciones, no queremos más gobierno mirando al costado. Queremos soluciones".