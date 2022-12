Se realizó el cierre anual del Gabinete Estudiantil G21

Por último, Guadalupe Ponce, alumna de 6º grado del Instituto Santa Inés, concluyó: "es una experiencia muy linda compartir con los chicos, ver las diferentes ideas y expresar las propias. Nosotros presentamos la identidad en números porque después de muchos encuentros nos surgió la inquietud que veíamos personas que no tenían documento y no estaban registradas, empezamos a presentar nuestro proyecto sobre eso. Me pareció muy lindo que el ministro escuche nuestras ideas, fue muy lindo todo lo que nos dijo".

Como cierre del encuentro, los estudiantes presentaron los proyectos trabajados a lo largo del año: desde Educación Inicial expusieron "Así soy yo" en donde trabajaron la identidad, sus raíces, tradiciones y costumbres; en Primaria el proyecto "Mi identidad en números" apunta a garantizar el cumplimiento de escolarización, acceso a la salud, etc. Mientras que Secundaria trabajó sobre "Reconstruyendo y revolucionando lazos" por el interés de repensar los vínculos y desnaturalizar algunas situaciones negativas que se pueden llegar a vivenciar a lo largo de la escuela secundaria.