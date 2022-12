Pese al pedido del Gobierno, los autoconvocados de la salud paran mañana y el miércoles

El jueves pasado, el ministro Medina Ruiz había recibido a Sitas en Casa de Gobierno. Sin embargo, Nassif aseguró que no hubo avances. "Son sólo promesas que no se traducen en los hechos. Sabemos que (el ministro) está interesado en resolver la situación, pero quienes tienen que responder generando respuestas y acciones, no lo hacen", dijo.