Entregada al Matadero de Echeverría

Significa que La Doctora, después del 2020, fue prácticamente entregada al «matadero de Estéban Echeverría», por ineptitud y no por perversidad, venganza ni corrupción.

Durante la aceleración del juicio, largamente cajoneado, su eficiente abogado, apodado El Pediatra, supo manifestar cierta solvencia técnica. Pero fue un desastre la defensa política.

Lo que no podía lograrse con la “astucia de la razón” -diría José Feinmann- o la contundencia de la marroquinería -diría Oberdán Rocamora- menos se podía alcanzar con la confrontación o el insulto. O la manifestación de protesta popular, para la emotividad de los giles.

Porque La Doctora debía saber que no se trataba de una mera cuestión judicial. La confrontación era política. Y el enemigo más importante estaba exactamente donde residía ahora la política.

Los grandes medios de comunicación estaban lejos de debilitarse por la teoría precipitada del Lawfare. O Mafia del Bien, para el portal.