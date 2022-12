Victoria Nuland: “Putin no es sincero sobre las conversaciones de paz”

Rusia ha dicho en repetidas ocasiones que no suministrará petróleo a los países que apliquen el tope, una postura reafirmada por Mikhail Ulyanov, embajador de Moscú ante las organizaciones internacionales en Viena, en publicaciones en las redes sociales el sábado. “A partir de este año, Europa vivirá sin el petróleo ruso”, dijo. El tope de precios del G7 permitirá a los países no pertenecientes a la UE seguir importando crudo ruso por vía marítima, pero prohibirá a las compañías navieras, de seguros y de reaseguros manejar cargamentos de crudo ruso en todo el mundo, a menos que se venda por menos de 60 dólares. Esto podría complicar el envío de crudo ruso a un precio superior al límite, incluso a países que no forman parte del acuerdo. El crudo ruso de los Urales cotizaba el viernes a unos 67 dólares el barril. (Reuters)