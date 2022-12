Cómo la transformación digital nos ayuda a pensar globalmente

Por último destacó que las metodologías son importantes al igual que tener objetivos alineados, “hay que pensar bien a dónde se quiere llegar porque es posible. Ya no existen la ´bajada de línea del dueño´, esas dos palabra son van más porque para lograr un verdadero engagement hay que hacer participar a los grupos de interés. La generación Z no se siente atraída si no sienten que el propósito de un proyecto está alineado con lo que ellos creen, por ejemplo”. Según el emprendedor hay que “salir a atacar nuevas oportunidades y, al mismo tiempo, atraer al mejor talento. Cuando hay crisis las empresas están en mejores condiciones de atacar nuevas oportunidades y sumar a su marca una mentalidad que va al frente, busca innovar y no tiene problemas de cometer errores o fracasos”.