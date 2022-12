Qué hay para ver en CCCGO y en las plataformas de streaming

(tnt, a las 18) Después de ser avergonzada en su fiesta de cumpleaños número 13, Jenna Rink sólo quiere esconderse hasta que cumpla 30 años. Gracias a un polvo mágico, el deseo de Jenna se hace realidad. Con un cuerpo atractivo, un apartamento de ensueño y un guardarropa fabuloso, un novio atleta, su trabajo soñado y amigos superestrellas, su vida no puede ser mejor. Desafortunadamente, se da cuenta de que no es eso lo que ella quería. La única cosa que necesita es su mejor amigo de la infancia, Matt, el chico que ella pensó que había destruido su fiesta. Cuando lo encuentra, él es ya adulto, y no la misma persona que ella conocía.