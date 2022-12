LA GACETA en Qatar: el cuerpo técnico espera el viernes para ver cómo se siente Di María

Por el momento, la presencia de Ángel Di María contra los australianos no va más allá de las conjeturas. No es la primera vez que el físico le marca el compás en un torneo de gran envergadura, aunque en este caso el diagnóstico proporcionó una buena noticia, ya que se temía un desgarro y sólo se trata de una sobrecarga muscular. Esos estudios se realizaron durante la mañana del jueves y tranquilizaron a todos. Por eso el viernes es el día D y no sólo por cómo se sienta Di María durante la práctica. Puede que desde la mañana, con un poco de descanso, el cuerpo vaya entregándole señales positivas.