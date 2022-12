Día Mundial del SIDA: combatir las desigualdades y acceder a los servicios esenciales

Una persona con VIH, con un tratamiento adecuado y con carga viral no detectable, no transmite el virus. Cuando se realiza de forma adecuada, el tratamiento antirretroviral evita que el virus se replique y, como consecuencia, disminuye el número de copias virales en sangre hasta niveles que no pueden ser detectados por análisis convencionales, controlando de forma efectiva la infección y mejorando significativamente la calidad y expectativa de vida de las personas infectadas.