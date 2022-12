Victoria de Argentina en el Mundial de Qatar: en la plaza de Tucumán se vivió una fiesta

Victoria, mendocina que se encuentra de vacaciones en la provincia, también se acercó a festejar con sus familiares. “Considero que este fue el partido en el que mejor se jugó de los tres. Fueron siempre al ataque, tuvimos muchas situaciones de gol que no se nos dieron. Estamos muy felices de haber pasado, creo que esta Selección está para traer la Copa, porque los países fuertes no están tan fuertes”, apuntó Victoria, que sin embargo, pidió precaución para el duelo ante Australia. “La idea es que no se relajen y sigan jugando como hoy, presionando, atacando”, advirtió.