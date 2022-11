Gran Hermano 2022: Juliana reveló cómo es tener sexo dentro de la casa

Las relaciones en el baño

Juliana también recordó que Gran Hermano “canceló” la ducha fue cancelada “porque se tapaban mucho las cámaras por el vapor”, y contó qué pasaba por su cabeza a la hora de encarar un nuevo encuentro íntimo. “Te juro que no me importaba el tema de los camarógrados. Me importaba el impacto de afuera, de mis padres, de mi hermana menor. La verdad es que me re apoyaron. Me bancaron a full, mi vieja, todos”, cerró Juliana.