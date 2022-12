La Capital suspendió otra licitación millonaria en medio de las tensiones con la Provincia

Jaldo, por su parte, se despegó de las acusaciones del jefe municipal. "El intendente dice que no lo dejan avanzar con 'los proyectos', pero no dice que fue con el 'estacionamiento pago', porque él mismo sabe que ese estacionamiento pago es mala palabra; quien le volteó ese proyecto, mitad proyecto negociado que hizo con la Capital Federal, fue el Poder Judicial. Ni Manzur ni Jaldo. ¿Y por qué? Porque estaba flojito de papeles, porque no pudo demostrar en la Justicia que la documentación estaba en orden", expresó.