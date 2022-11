Mizrahi: “Alfaro tiene que devolver lo que cobró ilegalmente por el estacionamiento medido”

Y esta situación se agrava, dijo el concejal a LV12, porque “hay un tema muy importante para destacar: hay plata que cobró la empresa en forma ilegítima que todavía no ha devuelto y el Intendente no hace nada para que esta gente la devuelva. Todas estas situaciones hacen algo que hace presumir que existe algo entre el Intendente y esta gente. El fiscal municipal, cualquiera puede acceder a la página web de Tribunales con los expedientes que son públicos y el abogado de la Fiscalía municipal contesta el amparo como si fuera abogado de la empresa y no del municipio. Cuando uno dice que hay algo raro, créanme, es que hay algo raro”.