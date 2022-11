Argiró: “Campero elige cargar sobre las espaldas de los vecinos de Yerba Buena el peso de la crisis”

“Esa iniciativa es la punta del iceberg de un modelo agotado. Ese agotamiento tiene dos vertientes; por un lado, el hartazgo social por parte de los vecinos y de los comerciantes de Yerba Buena, que ya no soportan el peso de más impuestos. Por otro lado, un municipio que ve cómo se destinan fondos para cuestiones que no son prioritarias, como por ejemplo, las bicisendas o festivales”, reprochó el edil, quien tiempo atrás había adelantado sus intenciones de ser intendente de la “Ciudad Jardín”. En la misma línea, adelantó que no votará a favor del proyecto.