Mundial de Qatar 2022: “Cristiano tiene el pecho caliente, no le salta el doping y no hace goles con la mano”, otra provocación mexicana

“Hoy vinimos a ver al mejor jugador de la historia. Uno que no usaba dopaje, que no metía manos y que siempre tiene el pecho caliente y no fríos”, disparó el periodista Álvaro Morales en su cuenta de Twitter antes del partido entre Portugal y Uruguay. “Don Cristiano Ronaldo”, aseguró segundos luego de su breve pero agresiva introducción.