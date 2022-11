Leo Messi y el primer Mundial sin Maradona: "Siempre va a estar desde algún lado"

"Es raro no verlo en la tribuna, no ver a la gente enloquecer cuando aparece, lo que transmitía, lo que le hacía sentir al resto. Va a ser especial que no esté presente”, aseguró Messi.



Lionel en este Mundial de Qatar logró superar una marca que compartía con Diego, la de los Mundiales jugados: para el rosarino es la quinta Copa del Mundo tras estar en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, mientras que Pelusa estuvo en España 82, México 86, Italia 90 y Estados Unidos 94.