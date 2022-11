Qatar 2022: Estados Unidos-Irán, mano a mano por la clasificación

Irán es el que llega mejor parado a este cruce, porque, luego de la goleada sufrida ante Inglaterra, y el gran triunfo logrado en el último partido entre Gales, acumula tres puntos, y se ubica en el segundo puesto de la zona. Estados Unidos, a pesar de mostrar un gran nivel en los partidos que jugó, no pudo pasar del empate ante los mismos rivales, y por ahora está tercero, con dos unidades. De esta forma, los dirigidos por Gregg Berhalter no tienen otra alternativa que no sea ganar; de lo contrario, quedarán eliminados. Por su parte, los de Carlos Queiroz, con un empate, estarán prácticamente en octavos.