La interna peronista en el Concejo de Tafí del Valle

“Agradezco los tres años que me permitieron ser parte de la mesa directiva, la cual ya no integro por votación de la actual presidenta Sonia del Carmen Saavedra. Mantengo firmemente mis convicciones y mi trabajo hacía todos los que me eligieron, confiaron y confían en mi persona. Seguiré trabajando incansablemente y siendo la voz de cada uno de ustedes, haciendo ver cuando las cosas se hagan bien y sobre (todo) cuando no. Felicito a los nuevos integrantes de la mesa directiva, deseándoles buenos augurios”, escribió la concejal Yapura Astorga en sus redes sociales.