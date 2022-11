Invasión rusa en Ucrania: evacuan hospitales en Jersón

“Está claro que la vida es más complicada de lo que se muestra en las pantallas de televisión o incluso en internet, donde no se puede fiar de nada”, dijo el jefe del Kremlin al recibir a las progenitoras en su residencia de Novo-Ogariovo, en las afueras de Moscú. Voces críticas en Rusia denunciaron que la reunión estaba cuidadosamente preparada y que no dio lugar a ninguna discusión de calado. El recién creado Comité de Madres y Esposas denunció que sus representantes no fueron invitadas al encuentro, al que acudieron una veintena de mujeres. (Especial)