Dos papas, un reencuentro y la aparición de un árbitro por derecha

EL TREN DE MILEI. Si hay algo que Ricardo Bussi tiene hoy en claro es priorizar su alianza electoral con el economista libertario Javier Milei. El presidente de Fuerza Republicana (FR) sigue entre dos fuegos dentro de la consideración de Juntos por el Cambio, con pedido de sumarse al espacio opositor, como también con la resistencia de un ala radical. El legislador confiesa que viene dialogando con algunos dirigentes cercanos al titular de la UCR, Roberto Sánchez, pero que esas conversaciones no llegan a buen puerto, porque el radicalismo no se pone de acuerdo qué quiere hacer en 2023. “Me hablaron y les dije que primero arreglen ellos. No estamos desesperados por entrar. Antes pudo haber sido; hoy el norte es Milei”, dijo a LA GACETA el jefe de FR que el lunes viajará a Buenos Aires para consolidar sus contactos con La Libertad Avanza. Tucumán está dentro de la proyección nacional que Milei está armando y que, hasta ahora, incluye también a Santiago del Estero, Salta y Neuquén, entre otros distritos. Bussi se subió al tren de Milei.