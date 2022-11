Realizaron con éxito una cirugía de cuello de útero con lesiones precancerosas

La referente del programa provincial de Prevención de Cáncer de Cuello de Uterino, doctora Italia Vega, al respecto comentó: “La idea desde el Ministerio de Salud es lograr diagnosticar lesiones antes de que sean cánceres y sobre todo trabajar en la prevención. Además de jerarquizar los servicios de salud el primer y segundo nivel con la posibilidad de que puedan realizarse cirugías allí, y eso es algo que no se ha visto nunca. En el caso de esta paciente que recibió su tratamiento, pero no de un cáncer sino pre cancerosa, es por eso que ella ya está curada, no va a evolucionar a una lesión peor, y es lo que queremos hacer con todas las mujeres de la provincia".