Osvaldo Jaldo fustigó a Germán Alfaro: "Que se ponga a trabajar en serio"

Y preguntó, con tono irónico, "qué tienen que ver Manzur y Jaldo con los proyectos del municipio de la Capital". En ese marco, recordó que "Juan Manzur le destrabó los fondos a Alfaro para que pueda hacer la plaza (Independencia); Manzur lo ayudó a Alfaro, lamentablemente el intendente no cumplió las expectativas de la ciudadanía, porque todo el mundo critica la plaza. Y también Manzur le destrabó los aportes no reintegrables del Gobierno nacional a Alfaro, que todavía no sabemos en qué los gastó, porque nunca lo explicó", enrostró Jaldo.