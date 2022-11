Un gerente de Walmart mató a siete compañeros

CHESAPEAKE, Virginia (EE.UU.) - Un gerente de una tienda Walmart Inc. en Virginia ingresó a una sala de descanso y abrió fuego contra sus compañeros de trabajo antes de dispararse a sí mismo, dijo un testigo el miércoles, dejando un total de siete muertos en el último tiroteo masivo en Estados Unidos. El pistolero, identificado como Andre Bing, de 31 años, de Chesapeake, Virginia, no dijo nada cuando comenzó a disparar contra los trabajadores reunidos antes de su turno el martes por la noche, dijo Briana Tyler, empleada de Walmart, a “Good Morning America” de ABC. “Miré hacia arriba y mi manager abrió la puerta y abrió fuego. No dijo una palabra. No dijo nada en absoluto”, dijo Tyler.

Al menos cuatro personas resultaron heridas en el tiroteo, dijo el jefe de policía de Chesapeake, Mark Solesky, en una conferencia de prensa. No reveló un posible motivo del tiroteo, pero dijo que el sospechoso murió de una herida de bala autoinfligida.

Bing estaba armado con una sola pistola y llevaba varios cargadores de municiones, según un tuit de Chesapeake, una ciudad de unas 250.000 personas al sur de Norfolk.

Inmediatamente después del asesinato de cinco personas en un club nocturno LGBTQ de Colorado Springs el sábado, la última masacre provocó una nueva ronda de condenas por parte de funcionarios públicos y llamados de activistas para un control de armas más estricto.

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, calificó el miércoles el tiroteo como “otro acto de violencia horrible y sin sentido”, y prometió que se necesitarían recursos federales para ayudar en la investigación. “Ahora hay incluso más mesas en todo el país que tendrán asientos vacíos este Día de Acción de Gracias”, dijo en un comunicado, y señaló un tiroteo a principios de este mes que dejó a tres estudiantes de la Universidad de Virginia muertos. “Debemos tomar mayores medidas”.

Bing trabajó en la compañía desde 2010, más recientemente como líder de equipo durante la noche en el cavernoso Walmart Supercenter justo al lado de Battlefield Boulevard en Chesapeake. “Uno de mis gerentes acaba de dispararle a Battlefield Walmart. Mató a un par de personas. Por la gracia de Dios logré salir”, dijo otro empleado, Kevin Harper, a CBS.

Jessie Wilczewski dijo que se escondió debajo de una mesa y el tirador le apuntó con el arma y le dijo que se fuera a casa. “Ni siquiera parecía real hasta que podías sentir el pow-pow-pow. Puedes sentirlo. No pude escucharlo al principio porque supongo que era muy fuerte. Podía sentirlo”, dijo.

El derramamiento de sangre del martes marcó el último espasmo de violencia armada en los Estados Unidos, donde ocurre un promedio de dos tiroteos masivos, definidos como un incidente que mata o hiere a cuatro o más personas, todos los días, según GunViolenceArchive.org.

El gobernador de Virginia, Glenn Youngkin, que ya se enfrentaba a un aumento de los pedidos de políticas para abordar la violencia armada a raíz de los asesinatos en la Universidad de Virginia, ordenó que las banderas de los edificios locales, estatales y federales ondearan a media asta.

Kimberly Shupe le dijo a WAVY-TV que su hijo Jalon Jones, de 24 años, estaba estable después de recibir un disparo en la oreja y la espalda. Él le dijo que llegó a su turno nocturno alrededor de las 10 p. m., y que en su reunión nocturna su gerente estaba actuando de manera “extraña” y “luego comenzó a disparar”, le dijo a la estación de noticias.

La doctora Jessica Burgess, una cirujana que trató a las víctimas en un hospital de Norfolk donde dos personas murieron, dos estaban en estado crítico y una se estaba recuperando, dijo que contactó a un colega en Colorado Springs solo dos días antes para ofrecerle apoyo. “Así que es muy desalentador que ahora esté en la misma posición con mis colegas de todo el país controlándome a mí y a mi equipo”, dijo Burgess. “A veces no hay mucho que podamos hacer cuando las lesiones ya están hechas”. agregó.

No es el primer tiroteo masivo en un Walmart, que tiene miles de tiendas en todo el país. En un Walmart en El Paso, Texas, en agosto de 2019, 23 personas murieron en un tiroteo masivo cerca de la frontera entre Estados Unidos y México en un acto descrito como terrorismo doméstico por las fuerzas del orden. También fue el ataque más mortífero contra la comunidad hispana en los tiempos modernos. Patrick Wood Crusius, entonces de 21 años, de Allen, Texas, fue arrestado en el tiroteo y dejó un manifiesto con temas nacionalistas blancos y antiinmigrantes. (Reuters)