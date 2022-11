El antiMundial: Las apuestas familiares y los pronósticos de la tía “Mimí”

Lo que genéricamente llamamos “juego” se compone de 1.000 variantes que pueden hacer rulos entre sí. Por caso, apostar a un resultado de partido de fútbol es distinto de jugarlo, estando, claro, relacionadas ambas actividades. Se puede debatir incluso si el término “jugador profesional” no es tal vez un caso límite de la idea de jugador. Su trabajo, su mundo “serio” es el de los momentos de ocio de la gran mayoría de los mortales. El caso es que la única oportunidad en la que está bien visto apostar y mal visto no hacerlo es en las famosas “pollas” familiares y/o laborales. Una oportunidad para los conocedores del fútbol de pelar a los salames que no saben nada.