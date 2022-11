Polémica en la Unión de Rugby de Tucumán: "Sentimos que faltó seriedad"

Por último, López Islas comentó que el presidente de la URT, Santiago Taboada, sí se sumó al viaje y les pidió disculpas por los contratiempos que habían sufrido. "Durante el año no habíamos tenido mucha respuesta, no habían aparecido personas que yo creo deberían haberlo hecho. Sí nos habló el presidente, habló bien y nos pidió disculpas para empezar a construir desde ahí. Me parece que todo empieza por ahí. De todas maneras, decidimos seguir adelante, no solo por nosotros sino también por los que van a venir después de nosotros. Quizás los más grandes ya no estemos para entonces, pero no queremos que les pase lo mismo. A ninguno de los seleccionados tucumanos. Por eso sentimos que necesitábamos marcar un precedente. Y si vemos que la cosa sigue igual y hay que seguir haciendo cosas para marcar una postura, habrá que hacerlo", cerró López Islas.