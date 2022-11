Murales frente al frío y al invasor en Ucrania

El mural es uno de los siete que Banksy ha confirmado haber pintado en Ucrania. Reznychenko dijo que había dado al equipo de Banksy una taza de café instantáneo en su apartamento, ya que hacía frío cuando el artista fue a pintar el mural. Tiene una estufa de leña en su departamento, pero no tiene electricidad, ni calefacción, ni agua corriente, ya que el invierno está llegando. “Ha empezado el invierno y no sabemos qué pasará después. Los bomberos nos trajeron agua no potable (...) pero se congelará a menos que la traslademos al interior”, dijo.