Cartas de lectores: Levantar la basura propia

Hinchas japoneses asistentes a un estadio en Qatar provocaron una agradable reacción general cuando al finalizar el partido, y antes de retirarse, comenzaron a levantar los restos de papeles y envases vacíos que habían utilizado. Interrogados porqué hacían eso, que no era su obligación, respondieron con simpleza que “un buen Japonés nunca deja basura detrás de sí“. ¡Qué notable ejemplo de urbanidad y respeto social! ¿Por qué a nosotros nos cuesta imitar estas buenas acciones, que no cuestan, enaltecen y revelan un alto nivel de conciencia cívica? Conductas que deberían nacer espontáneamente, son extrañas a nuestro bagaje cultural que una y otra vez muestra las hilachas de una educación imperfecta, muy difícil de mejorar. Por eso nos sorprende en los orientales. Y eso no está bien.