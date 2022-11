Taxista asaltado: no quiso hacer la denuncia

El sábado, a las 20, una adolescente de 15 años y un varón de 14 subieron a un taxi en compañía de un hombre. Los tres pasajeros le dijeron al chofer que se dirigían hacia la ciudad de Alderetes. Ya en esa ciudad lo guiaron hasta cercanías de la Rotonda de Los Gutiérrez y luego le solicitaron que ingrese por un camino de tierra; allí el mayor de ellos le pidió que se detenga y le ordenó que entregue sus pertenencias al tiempo que se tomaba de la cintura como si tuviese un arma. En ese momento pasó una camioneta y los tres “pasajeros” descendieron para no llamar la atención y en la huida le arrojaron una piedra que impactó en el parabrisas del rodado. Minutos después pasó una pareja de motoristas. El taxista les dio la descripción de los asaltantes y los agentes lograron interceptarlos a 15 cuadras del lugar del asalto. El mayor logró escapar, pero los menores fueron reconocidos por el chofer del taxi, aunque a su vez manifestó que no deseaba radicar la denuncia y agradeció el accionar policial. Así lo informó el oficial principal Martin Brito, segundo jefe de Patrulla Motorizada Alderetes 911. Finalmente, la Unidad de Flagrancia de Turno, dispuso que no se adopten medidas privativas de libertad y que los menores sean entregados a sus progenitores.