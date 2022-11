El termómetro de una ciudad en el debut mundialista

“Es una locura la ansiedad que despierta el Mundial; ni siquiera con los finales de la universidad me altero tanto. Nuestra comisión armó un grupo de WhatsApp entre alumnos y profesores para estar sintonizados mientras se transmitía el partido. Al margen de sufrir y festejar como payasos esos tres goles que no nos cobraron, me parece que hay que rescatar la alegría del encuentro y esa red de emociones compartidas que se arma”, comentó la estudiante universitaria Gladdys Villalba.