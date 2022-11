México vs. Polonia: un duelo con mucho más que tres puntos en juego

Czeslaw Michniewicz, entrenador de Polonia no anduvo con “chiquitas”. Consideró que su equipo está en condiciones no solo de tener un buen debut; sino también de andar a paso firme en el torneo y de intentar superar la fase de grupos, algo que no consigue desde 1986. “Si digo que no hay razones lógicas para que supremos el grupo, dirán que soy un hombre de poca fe. Creo que podemos pasar”, aseguró el DT y fue un poco más allá en su afirmaciones. “Tenemos jugadores experimentados, que han jugado muchos torneos. Y hay muchos jóvenes que están aprendiendo de los grandes torneos aquí en Qatar. Creo que esta mezcla es adecuada para nosotros”, agregó.