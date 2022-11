Qatar 2022: el Fanfest volvió a la normalidad

Un día después de que el caos empañara la noche inaugural del Fanfest del Mundial, los organizadores parecían haber aprendido la lección y agilizaron el proceso de inscripción antes del partido de ayer entre Inglaterra e Irán. El choque del domingo entre Qatar y Ecuador tuvo miles de aficionados tratando de ingresar al lugar con capacidad para 40.000 personas, pero ayer los organizadores les permitieron acceder a través de múltiples puntos de entrada para administrar mejor el flujo. El Fanfest se realiza en Al Bidda Park, una gran extensión de espacio verde con el imponente horizonte de Doha dominando el fondo. Una pequeña multitud ya se había reunido alrededor de la pantalla gigante y el escenario antes del inicio mientras los cantantes los mantenían entretenidos, pero rápidamente el aforo aumentó de tamaño minutos antes del inicio del partido. Un aficionado inglés llamado Dan llegó justo a tiempo para el inicio del partido envuelto en una bandera de Inglaterra después de no encontrar entradas para el partido en el Estadio Internacional Khalifa. “Intenté conseguir boletos pero no quedaban, una pareja estadounidense me dijo que compraron dos boletos esta mañana, ¡no tengo idea de cómo!”, dijo. A los 10 minutos de iniciado el partido, con el sol poniente todavía pegándoles en la nuca, varios aficionados prefirieron sentarse en la pista y ver el partido. Pero pronto se recuperaron y brincaron cuando Inglaterra tomó una ventaja de 3-0 en la primera mitad, ondeando enormes banderas con renovado fervor. (Reuters)