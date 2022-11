Mundial de Qatar 2022: un periodista fue demorado al intentar entrar a un estadio con una remera LGTBIQ+

“Cuando llegué a la entrada de los medios del estadio para cubrir el partido de la Copa Mundial entre Estados Unidos y Gales hoy con una camiseta con un balón de fútbol arcoíris que apoyaba a la comunidad LGBTQ, los guardias de seguridad se negaron a dejarme entrar, me detuvieron durante 25 minutos y me exigieron enojados que me quitara la remera”, resumió Wahl, consignó La Nación.