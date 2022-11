De los 105 partidos que podrán competir el 14 de mayo, sólo cuatro tienen más de 10.000 afiliados

¿Por qué si el piso exigido es de 4.000 fichas hay tantos partidos que están por debajo de esa cifra? La ley en eso tampoco es demasiado exigente, porque las fichas deben ser presentadas al momento de la inscripción. Luego, no es necesaria una actualización periódica y la JEP tampoco lo exige. En la Nación, en cambio, es requisito para no perder la personería no bajar del mínimo establecido.