Cartas de lectores: División de poderes

Dada la profunda crisis estructural en la que estamos sumidos los argentinos, por medio de la presente nos dirigimos a la Corte de Justicia de la Nación, para requerir que cumpla con el deber que le cabe como órgano judicial de contrapoder (cuyo deber primordial y fundamental es el control de la constitucionalidad); dado que si no se ejerce el mismo en forma primordial, como totalmente independiente, no existirá en los hechos la división de poderes, el Estado de Derecho, la República en el marco de respeto a nuestra democracia. Por lo tanto, como pueblo libre peticionamos (Art: 14 C.N.) que se cumpla con las normas obrante en nuestra Constitución Nacional y lo establecido en los Tratados Internacionales de Derechos. No debiendo olvidar jamás el sabio legado de Juan Bautista Alberdi (padre moral de nuestra Constitución Nacional y arquitecto de nuestra República), quien nos dijo: “...El respeto a la Constitución Nacional es el medio más poderoso para lograr el orden y la paz social...”; como asimismo es determinante para la existencia de la República que los ministros de la Corte respeten y hagan respetar la división de poderes.