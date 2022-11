La Vuelta de Obligado

Brown se disculpó y no aceptó la propuesta de volver al servicio activo, explicando a Rosas su condición de anciano avanzado por su deteriorado estado físico, por una herida de guerra; en realidad por entonces solo tenía 68 años. No obstante le aportó la idea de cómo solucionar el grave conflicto que tanto preocupaba al dictador, aportándole un plan muy especial, teniendo en cuenta que la Confederación no poseía una fuerza naval que fuera capaz de enfrentarse a las potentes escuadras francesas e inglesas.