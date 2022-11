Los colores de la memoria familiar

Había historias de amor, de tragedias, de matrimonios transatlánticos apurados para ayudar a un viudo con hijos pequeños. De novios escapándose en medio de la noche y la policía buscando a esos “delincuentes y el perdón del padre de la novia y otro matrimonio decidido en el momento. Y de matrimonios que no llegaron a realizarse y que dejaban a los invitados disfrutando del banquete aunque no hubiera boda. La descripción de la preparación de los invitados, de la llegada a la boda y la sorpresa de que no sucedería y al mismo tiempo la naturalidad de sentarse a disfrutar de esa comida ya sin la presión de la fiesta, es aún hoy mi historia preferida de las que mamá recuerda.