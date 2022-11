De la narrativa oral al cine

Peter Wollen, el semiólogo inglés, a propósito del cine ha señalado la diferencia entre suspenso (el espectador conoce el secreto pero el personaje no), misterio (el espectador no conoce el secreto pero sabe que hay un secreto) y sorpresa (el espectador no sabe que hay un secreto hasta que súbitamente es revelado). Podríamos agregar que hay un caso más, incertidumbre (el espectador sospecha que hay un misterio y espera develarlo).