El triste motivo por el que Chris Hemsworth se aleja de la actuación

"El plan era que me explicaran los resultados en cámara, y después hablar de cómo podía mejorarlos. Peter Attia, que es el doctor especializado en longevidad en ese episodio y también quien supervisó gran parte de la serie, llamó a Darren (Aronofsky) y le dijo 'no quiero contarle esto en cámara. Necesitamos tener una conversación aparte y saber incluso si quiere que esto forme parte de la tira'", relató el propio Hemsworth en diálogo con Vanity Fair.



Hemsworth reveló, además, que su propio abuelo padece de Alzheimer, y que los análisis que le realizaron lo hicieron pensar sobre su propia mortalidad y sobre la forma en que durante los últimos años se dedicó casi exclusivamente a "hacer una película tras otra". "Realmente despertó algo en mí que me hace querer tomarme un tiempo. Y desde que terminamos la serie, estuve competando los proyectos que ya tenía por contrato. Cuando termine esta semana, me iré a mi casa y voy a pasar un buen tiempo de descanso y sólo simplificar las cosas, estar con mis hijos y con mi esposa", manifestó.