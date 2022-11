Nicolás Maduro arremetió contra los líderes latinoamericanos que lo llaman "dictador"

Durante su participación en el Foro de Sao Paulo, que se realizó en Caracas, el presidente venezolano afirmó: "Hay quienes nos acusan de ser dictadores: 'Maduro dictador'. Yo entiendo que (el ex presidente chileno) Sebastián Piñera lo haga, yo entiendo que (Jair) Bolsonaro me acuse, entiendo que el fascismo me acuse, pero desde la izquierda quien pretenda acusarnos tendrá que sentarse cara a cara con nosotros".