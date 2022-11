Limón Rock: 15 horas de recitales en vivo

- Abordamos todos los géneros que nos gustan y nos sentimos libres con respecto a no encasillarnos dentro de uno solo. Disfrutamos la música independientemente de los estados de ánimo y nos atrevemos. La primera vez que se nos dio por hacer una cumbia, era poco más que sacrilegio para un fundamentalista del rock. Al folclore mismo le ha pasado, cuando se atrevió a meter instrumentos no tradicionales. Pero la fusión es algo que ya está en la esencia nuestra, por nuestra educación musical, y aportamos cada uno un poquito de lo que somos. En mi caso, yo me crié con el folclore en mi sangre, desde pequeño.