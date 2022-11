Aníbal Fernández: "En las fuerzas de seguridad las decisiones las toma un civil que soy yo"

“Coincido 100%. Nosotros, en los 14 meses en los que estamos -me hago cargo de esos 14 meses-, no hemos tenido una sola denuncia por violencia institucional. Y en cuanto al garantismo -lo que se quiere insinuar como que uno deja pasar determinadas cosas-, nosotros no tenemos esa visión. No hace mucho tiempo, estando Juanchi Zabaleta al frente del Ministerio de Desarrollo, quisieron meterse al edificio y así como los sacamos fueron derecho a la oficina de narcotráfico detenidos. No tenemos esa visión y si hay que actuar, se actúa”, añadió.